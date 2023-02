Neve e ghiaccio nel Vallo di Diano, scuole chiuse e spargisale in azione

Neve e gelo nel Vallo di Diano. In diversi comuni, infatti, oggi sono state sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, Caggiano è interessato da nevicate con temperature sotto lo zero: da ieri, all'opera i mezzi spargisale e spalaneve per garantire la viabilità. A Montesano, per via delle aaree di ghiaccio diffuso pericolose per la viabilità, gli scuolabus e le famiglie oggi il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto la chiusura dei plessi scolastici della frazione Scalo.

Le altre scuole

Per le stesse ragioni, oggi scuole chiuse anche Padula, Sanza e Buonabitacolo. Si raccomanda massima prudenza.