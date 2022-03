Nevicate dalla Costiera al Vallo di Diano: chiudono alcune scuole e disagi alla viabilità

Abbondanti nevicate si stanno verificando, oggi, dal Vallo di Diano alla Costiera Amalfitana creando non pochi disagi alla viabilità. Nella zona sud, tra i comuni più imbiancati, troviamo Caggiano e Montesano sulla Marcellana: in quest’ultimo, è stata disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale. Scuole chiuse anche a Monte San Giacomo e Padua. In azione, in queste ma anche in altre località valdianesi gli spazzaneve-spargisale.

In Costiera

Disagi anche nella Divina, dove la neve è comparsa al Valico di Chiusi, lungo la Strada Provinciale 1, che da Tramonti conduce a Ravello. Al lavoro i volontari dell’associazione “Colibri” che stanno provvedendo al ripristino regolare della viabilità.