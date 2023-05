Addio a Nicola Fusco: il cordoglio del sindaco di Ravello

"Esprimo tutto il cordoglio della Città di Ravello alla famiglia Fusco, un nome conosciuto ed apprezzato di operatori del settore del trasporto turistico, che da sempre forniscono i loro servizi, con professionalità e disponibilità". È quanto dichiara il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, dopo l'incidente avvenuto lungo la Sp 75 in cui ha perso la vita il giovane Nicola Fusco.

Il cordoglio

"Una tragedia - scrive Vuilleumier - che spezza una giovane vita, e che colpisce al cuore la comunità di Agerola, unitamente alla nostra, e a quella dell'intera costa d'Amalfi". Sull'accaduto si è espresso anche il deputato Pd, Piero De Luca: "Apprendiamo con profonda tristezza della morte dell'autista precipitato in un autobus turistico a Ravello. Alla famiglia e ai suoi cari esprimo le mie più sentite condoglianze per questa terribile tragedia, che deve però far riflettere. Il tema degli interventi per una piena sicurezza stradale di tutta la costiera, anche con le risorse del Pnrr, rappresenta una vera e propria emergenza non più rinviabile".