Solo, anziano e senza residenza: al signor Nicola viene sospesa anche la pensione sociale, la denuncia

Percepiva una pensione sociale di 660 euro, il signor Nicola Paolillo, ex imbianchino, oggi 76enne che, da luglio, si è visto negare la sua unica fonte di sostentamento, in quanto non più in possesso di residenza. Proprio così: tra i requisiti richiesti dall'Inps per ottenere la pensione sociale di vecchiaia c'è anche il possesso della residenza. Dunque, se, come il signor Paolillo, si navigasse in cattive acque tanto da non avere più fissa dimora, si resterebbe privi perfino del contributo statale necessario per tirare avanti. "Convivevo con una donna a Lancusi, ma a seguito di alcuni litigi, la nostra relazione è finita - racconta il 76enne - Ed ora, da luglio, non percepisco più la pensione sociale in quanto non ho più residenza". A offrire un posto letto al signor Nicola, Padre Antonio Tomay del dormitorio di piazza San Francesco. Ma quel domicilio non può bastargli per percepire la pensione.

La denuncia

"Sono stato in vari uffici a chiedere aiuto, tra cui quello delle Politiche Sociali di Salerno dove mi hanno fornito il numero di un avvocato di strada- dice Paolillo - Ma questo avvocato non risponde mai al telefono ed io mi sento completamente abbandonato e impossibilitato a vivere".

La riflessione di don Rosario Petrone

"Se si nega ad un 76enne, solo e senza dimora, la pensione sociale, significa che il nostro non è un Paese umano e civile - ha osservato don Rosario Petrone, parroco di San Demetrio, al quale Paolillo si è rivolto - Non è pensabile che una persona anziana possa essere privata dell'unico sussidio che il Governo le garantisce per vivere, per via della mancata certificazione di residenza. Credo che sia doverosa una riflessione da parte delle istituzioni e di tutti perchè un 76enne non può essere lasciato da solo, in queste condizioni".