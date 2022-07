Il Cilento piange Nicola Rizzo: "Amava il suo territorio"

Il Cilento piange Nicola Rizzo, scomparso prematuramente questa notte. Laureato in filosofia e grande appassionato di storia, Rizzo si è prodigato per la valorizzazione del territorio cilentano attraverso numerosi progetti messi in campo negli anni.

I messaggi

Numerosi i messaggi di cordoglio inviati da amici e conoscenti dopo la notizia della prematura scomparsa di Nicola Rizzo. "Persona gentile, cortese, disponibile e amante del territorio per cui tanto, silenziosamente, si spendeva; meritando più di quello che talvolta gli veniva riconosciuto" scrive Giuseppe. "Ricordati - aggiunge Maria Rosaria - sarà continuare a fare tutto il bene, senza dimenticare di volerselo, di dirselo, di dimostrarselo. Ciao, Amico mio. Adesso puoi vibrare alle alte frequenze di cui sei sempre stato capace". A tributargli un saluto anche la Virtus Agropoli nelle persone del Presidente Piero Orrico e del Direttore Tecnico Carmine Nastro: "Esprimiamo il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Nicola Rizzo, da anni vicino con passione alla nostra associazione sportiva".