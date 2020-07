I nidi di Caretta Caretta salgono a 17: boom nel Cilento

Salgono a 17 i nidi di Caretta Caretta nel Cilento. Nelle ultime ore, infatti, ne sono stati accertati altri due sulle spiagge di Camerota ed Acciaroli (Pollica). In azione, come sempre, i biologi del centro “Anton Dohrn” di Napoli e i volontari dell’Enpa per verificare la presenza delle uova e mettere in sicurezza le aree interessate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nidi

I nidi di tartaruga si trovano: 1 ad Eboli, 1 a Casalvelino, 2 a Pisciotta, 2 a Palinuro, 2 a San Mauro Cilento, 3 ad Acciaroli, 3 ad Ascea e 3 a Camerota