"Basta green pass ed obbligo vaccinale": il "Coordinamento Insieme per la Costituzione" torna in piazza a Salerno

Si terrà il 19 febbraio alle ore 18 in piazza Caduti di Brescia a Pastena, il nuovo presidio pacifico del Coordinamento Insieme per la Costituzione che riunisce, per la difesa dei Diritti Costituzionali e la Libertà di Cura, i No Green Pass Salerno, Ancora Italia, Fisi, Libera scelta Campania, Liberiamo l'Italia, Liberazione, Umanità e Ragione. "Dopo due anni di stato di emergenza, discriminazioni, restrizioni, costrizioni e obblighi, caratteriz-zati da un caro vita sempre in aumento e da una gravissima crisi economica, è arrivato il momento di dire basta - si legge sulla nota dei manifestanti - E’ arrivato il momento di restare “Umani” e di riprendere a respirare un’aria di libertà. La Repubblica è del “Popolo Sovrano” e oggi questo Popolo: ha fame e sete di Libertà e Giustizia. E' inaccettabile per i Cittadini sottostare ad una libertà a tempo, concessa dal Governo tramite l’uso della tessera del GreenPass. È inaccettabile che i Cittadini siano sospesi dal lavoro per non essersi sottoposti all’inoculazione di un siero sperimentale o che non possano accedere ai servizi essenziali di un ufficio postale o bancario, di un ambulatorio o, peggio ancora, di un ospedale e tanto altro ancora. Ormai sono sempre di più i casi denunciati e i soprusi subiti: la gestione emergenzialistica dell’epidemia ha cambiato in profondità l’intero panorama sociale e politico del nostro paese in un momento storico dove tanti altri Paesi, a livello europeo e internazionale, stanno abbandonando le restrizioni che invece in Italia rimangono ancora".

L'appello

Il coordinamento, dunque, chiede l’abolizione di greenPass, mascherine, tamponi, nonchè la libera scelta terapeutica e le cure domiciliari, l’abolizione dell’obbligo vaccinale e la fine dello stato di emergenza e di ogni forma di censura. "Ci si dissocia da ogni forma di protesta impropria o di violenza. Nel rispetto delle norme anti-Covid", hanno concluso gli organizzatori.