"No all'obbligo vaccinale e al green pass": nuovo presidio a Salerno

Scendono nuovamente in piazza i salernitani contrari al green pass e all'obbligo vaccinale che puntano i riflettori sugli effetti avversi dei vaccini anti-Covid e sulla necessità di tutelare i bambini in particolare.

L'appuntamento

Sabato 4 dicembre, a Pastena, in piazza Caduti di Brescia, dalle ore 17.30, i manifestanti faranno sentire la loro voce, insieme al dottor Angelo Turco, giudice di Pace e al docente di Filosofia Nello De Bellis. In caso di condizioni meteo avverse ci sarà solo un presente in piazza per continuità, con l'invito al presidio di sabato prossimo.