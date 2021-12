"Chiarite i dati sulle reazioni avverse ai vaccini": i No Pass tornano in piazza a Salerno

Tornano in piazza, questa volta in largo Antonio Santelmo, a Torrione, di fronte a piazza Gloriosi, i cittadini "No Pass” che chiedono "il rispetto dei Diritti Costituzionali, della libertà di cura e chiarezza sui dati anche in relazione alle reazioni avverse provocate dai vaccini".

"I bambini non si toccano, non possono essere il ripiego per rientrare di quel 15% dei non vaccinati", hanno ribadito i manifestanti che citano anche il professor Vaia, Direttore dell’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani secondo cui "non c’è ragione che conforti la scelta di vaccinare i bambini, perché non ci sono dati sufficienti, se non provenienti da pubblicazioni di casi irrisori, e perché non c’è un motivo legato al rischio /beneficio". Dissociandosi da gruppi No Vax che istigano alla violenza e nel rispetto delle norme anti Covid, dunque, i no Green Pass scendono in piazza domani, alle 17.30, a Torrione.