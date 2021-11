No al Green Pass e no all'obbligo vaccinale: due nuove iniziative a Salerno città

Si terrà domani pomeriggio, 20 novembre, dalle 17 alle 20, in piazza Portanova, il presidio di cittadini che chiedono di abolire il Certificato verde Covid-19 e l'obbligo vaccinale per tutti gli italiani.

Il secondo appuntamento

Sempre domani, alle 18, in piazza Caduti di Brescia, a Pastena, i “Bambini” chiamano, la Costituzione e Salerno rispondono. Nella giornata internazionale della Convenzione sui diritti dell’infanzia un trattato che include “54 diritti dei bambini”, in quanto soggetti che meritano diritti, rispetto e

realizzazione senza discriminazioni, i gruppi “No Pass” invitano la cittadinanza ad unirsi al presidio pacifico per contrastare i vaccini anti-Covid ai più piccoli. "Non chiamateci No Vax, siamo Cittadini onesti, figli della Costituzione, per la Costituzione. - scrivono in una nota i manifestanti - Siamo tutti uniti, vaccinati e non vaccinati, rispettosi dei Diritti Costituzionali, della Qualità della Vita e dei morti di tutte le patologie, per chiedere ad una solo voce: libertà di cura, dati sanitari chiari, un’informazione davvero pluralista e indipendente.

La nota di distanza dai facinorosi