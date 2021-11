Perquisizioni in tutta Italia tra i No Vax e i No Green Pass: indagata anche una donna di Pontecagnano

Ad aver ricevuto uno dei 17 decreti di perquisizione per i No Vax e i No Green Pass, anche una sessantenne di Pontecagnano, indagata per minacce al premier Mario Draghi, lanciate attraverso il canale telegram “Basta dittatura”.

La Polizia Postale di Salerno, con la Digos salernitana ha proceduto al sequestro del pc e del cellulare della donna, come riporta Il Quotidiano del Sud. Le indagini procedono.