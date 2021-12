No vax, nuova protesta nel quartiere Pastena a Salerno

Si sono ritrovati oggi pomeriggio in Piazza Caduti Civili di Brescia, nel quartiere Pastena, i No Vax e i contrari al green pass e al vaccino obbligatorio, a Salerno. Decine di persone (alcune delle quali senza mascherina) si sono riunite per ribadire il loro "no" al vaccino anti-Covid, visto come sperimentale, e per esprimere dissenso verso la gestione dell'emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi iniziative simili sono state organizzate nel centro cittadino, in Piazza Portanova.