Travolse un'anziana e fuggì: denunciato 20enne a Nocera

E’ un ragazzo di 20 anni, il conducente dell’auto che, lo scorso mese di gennaio, travolse senza poi soccorrere un’anziana di 82 anni mentre passeggiava in via Giovanni Pascoli a Nocera Inferiore.

Le indagini

Ad identificarlo dopo quattro mesi di indagini – condotte attraverso testimonianze, filmati ed accertamenti di vario genere - sono stati gli agenti della Polizia Municipale. Il giovane – che al momento dell’investimento pare che non avesse ancora completato l’esame per la patente di guida – è accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi. La donna, dopo essere stata per molte settimane in ospedale a causa delle ferite riportate a seguito dell’incidente, è stata poi dimessa per iniziare un lungo percorso di riabilitazione.