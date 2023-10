Nocera, donna muore in ospedale: due medici indagati

Sono indagati con l’accusa di omicidio colposo due medici in servizio presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, a seguito del decesso di una donna di Pagani avvenuto il 7 ottobre scorso. A far partire le indagini, la denuncia sporta dai familiari, i quali chiedono che venga fatta chiarezza sulla reale causa del decesso e sulle eventuali responsabilità.

Il dramma

Due giorni prima della morte, infatti, i sanitari del 118 intervennero presso la casa della 60enne che lamentava dolori all’addome. Ma, a seguito dei controlli, avrebbero deciso di non ricoverarla in ospedale perché – secondo loro - si trattava di una indigestione. Successivamente, però, la donna, si recò in ospedale dove i medici le diagnosticarono una colica addominale. Ma, anche dopo il rientro a casa, i dolori addominali non si placavano. E così il medico di famiglia richiese l’intervento del 118, a seguito anche degli accertamenti ospedalieri precedenti che richiedevano un intervento chirurgico urgente. Di qui, la corsa di nuovo verso il pronto soccorso dell’“Umberto I” dove la donna morì.