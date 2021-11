Allarme sicurezza a Nocera Superiore: il sindaco scrive al Prefetto dopo la raffica di furti

Raffica di furti a Nocera Superiore: il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha scritto al Prefetto Francesco Russo per una maggiore presenza sul territorio delle Forze dell’Ordine all’indomani di una serie di colpi registrati in alcune abitazioni di Pareti Pucciano. "Malgrado gli sforzi in atto da parte dell’Arma dei Carabinieri, che ringrazio, e, per quanto possibile, degli agenti di Polizia Locale, ho ricevuto negli ultimi giorni diverse mail da parte di cittadini legittimamente preoccupati ed allarmati – scrive Giovanni Maria Cuofano – Le chiedo, pertanto, un ulteriore supporto da parte delle Forze dell’Ordine al fine di implementare il pattugliamento e la sorveglianza cittadina in particolar modo nelle ore notturne. Mai come in questi momenti occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza per proteggerci da soggetti che s’insinuano nei nostri territori".

L'intervento dell'associazione "Legalità e Trasparenza":