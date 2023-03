Fece cadere neonato in ospedale a Nocera: infermiera a giudizio

Una infermiera in servizio presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore è stata rinviata a giudizio per aver fatto cade un neonato procurandogli una doppia frattura. L’episodio risale al 2018.

Le accuse

L’operatrice sanitaria stava trasferendo con urgenza il piccolo di due mesi in reparto, a causa di un problema respiratori, ma mentre saliva le scale inciampò, cadendo con il bambino. Per lei scattò subito una denuncia per lesioni. Ieri, il perito incaricato dal tribunale ha ricostruito la dinamica dell’incidente illustrando anche i protocolli da seguire in quel genere di situazioni. Il neonato, successivamente, venne trasferito al “Santobono” di Napoli e, fortunatamente, le sue condizioni di salute migliorarono con il trascorrere dei giorni. Intanto, però, le indagini dei carabinieri e della Procura sono proseguite per accertare eventuali responsabilità da parte dell’infermiera.