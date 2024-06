Abiti usati, la comunicazione sul deposito e la raccolta

Abiti usati, il deposito si effettua all'isola Ecologica di Fosso Imperatore. La comunicazione è del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, dopo la rimozione dei contenitori appositi, in attesa dell'affidamento di un nuovo appalto.

Il messaggio

"Si avvisa la cittadinanza che a seguito della rimozione dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati, nelle more dell’affidamento del servizio a nuovo gestore, i cittadini possono conferire tali rifiuti al Centro di raccolta comunale (isola ecologica) in via Caravaggio, a Fosso Imperatore, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00; il martedì e giovedì, anche dalle 15.30 alle 17.30."