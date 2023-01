Nocera, gioielliere accoltella cliente durante una lite: si indaga

Momenti di tensione, giovedì’ sera, a Nocera Inferiore, dove un uomo è stato accoltellato all’interno di una gioielleria. Secondo una prima ricostruzione, il titolare dell’attività commerciale e un cliente avrebbero iniziato a litigare per motivi in corso di accertamento.

L'aggressione

Tra i due i toni si sono subito accesi e dalle parole si è passati ad una aggressione fisica, nel corso della quale la vittima è stata colpita all’addome con un coltello. Con l’arrivo dei carabinieri, il cliente è stato condotto all’ospedale “Umberto I” dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico; non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Il commerciante, invece, è stato ascoltato dai militari dell’Arma, ai quali ha fornito la sua versione su quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.