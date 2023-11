Sospensione idrica in via Cacciatore, ritardi nel ripristino e disagi

Ritardo nel ripristino dell'erogazione idrica in via Luigi Cacciatore, a Salerno. Diversi residenti hanno scoperto che dalle 17.00 non vi era più fornitura d'acqua nelle case. Così come presso attività commerciali, rimasti senza comunicazione preventiva sull'evidente disagio

La segnalazione

Un avviso, in strada, spiegava che l'acqua sarebbe tornata alle 19.00. Così non è stato. Anzi, secondo informazioni richieste alla polizia municipale, invece delle 19.00, l'erogazione idrica sarebbe ripresa dopo le 22.