Nocera, giovani picchiati dal branco mentre festeggiano compleanno: identificati due aggressori

Sono stati identificati due dei quindici giovani che venerdì scorso, a Nocera Inferiore, avevano aggredito tre ragazzi, intenti a festeggiare un compleanno con amici al bar Roma. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno acquisito un video per ricostruire l'identità del branco. L'aggressione si era consumata senza alcuna ragione, secondo le vittime. Una delle mamme di uno dei ragazzi feriti, invece, si è sfogata duramente sui social

«I carabinieri ci hanno mostrato i video dell’aggressione subita da mio figlio, mia figlia e il suo migliore amico – scrive l’altra madre sul profilo del sindaco di Nocera, Manlio Torquato – vedere così chiaramente i volti di circa 20 persone aggredire con una ferocia così “naturale” un ragazzo che camminava tranquillamente, senza aver fatto alcun torto! Venire inseguito per poi trascinarlo sotto i portici per colpirlo con più “comodità”, l’amico che cerca di aiutarlo, venire preso a sedie in testa, la sorella disperata che vedendo suo fratello coperto di sangue, cerca di soccorrere, ma che viene raggiunta da un pugno in volto e loro ridere, orgogliosi, fieri, al limite dell’inverosimile e della crudeltà… lo so che poteva andare peggio ma bisogna aspettare che accada il peggio per rinchiudere nelle celle questi topi di fogna?».