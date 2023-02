Testate a guardia zoofila durante un controllo, denunciato alla Procura

Colpisce a testate una guardia zoofila che era intervenuta per un controllo relativo ad una segnalazione per maltrattamento di animali. E' stato identificato e denunciato alla Procura di Nocera Inferiore.

Il fatto

L'episodio risale a qualche giorno fa, in via Pascoli a Nocera Inferiore. Con la guardia c'era un vigile ed un veterinario dell'Asl. L'uomo ha impedito ai tre di far ingresso nel suo fondo agricolo, che è stato poi permesso dagli altri familiari, che nel frattempo avevano calmato l'uomo. La tensione è salita in seguito alla reazione dell’individuo che ha aggredito la guardia zoofila. Sul posto è giunta dunque una seconda pattuglia dei vigili e un'ambulanza, che hanno refertato la vittima. L'uomo che lo ha aggredito è stato ora denunciato per lesioni provocate ad un pubblico ufficiale, così come per resistenza, avendo impedito l’accesso alla sua proprietà durante un controllo. Molte sono le segnalazioni che, settimanalmente, giungono al comando di polizia municipale per chiedere verifiche di presunti maltrattamenti riguardo animali tenuti in casa o fondi privati.