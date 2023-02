Nocerina aggredita in autostrada dai tifosi della Cavese, colpito l'allenatore

La squadra della Nocerina aggredita da tifosi della Cavese. Il fatto è accaduto nel pomeriggio, a Cerignola, nei pressi di un'area di servizio. La squadra molossa avrebbe incrociato un gruppo di tifosi della Cavese che rientrava dalla trasferta di Fasano al seguito della squadra metelliana. Circa 150 i tifosi della Cavese presenti, mentre la Nocerina tornava da Brindisi.

Il fatto

Secondo una prima ricostruzione, dopo qualche insulto, la situazione sarebbe degenerata fino a minacce e all'aggressione fisica al tecnico della Nocerina, Alessandro Erra. I tesserati della Nocerina non avrebbero reagito, evitando conseguenze peggiori. Il bus della squadra rossonera sarebbe poi stato scortato a Nocera, successivamente, dalle forze dell'ordine, nei pressi di Mirabella Eclano. La società valuta di procedere per vie legali per quanto accaduto. Le forze dell'ordine, invece, hanno già avviato indagini sull'episodio.

La condanna della Cavese

Intanto la Cavese ha duramente condannato l'accaduto: "La Cavese 1919 condanna con fermezza l'episodio di violenza ed anti-sportività perpetrato da facinorosi ai danni di alcuni tesserati dell'ASD Nocerina Calcio 1910 sulla strada di ritorno dalla trasferta di Fasano. La civiltà, l’educazione ed il rispetto verso il prossimo sono princípi non negoziabili di questo Club: si invitano, quindi, tutti i tifosi ad isolare questi personaggi che non amano realmente la Nostra squadra e non fanno altro che screditare la città, il pubblico e la storia di Cava de' Tirreni vanificando, inoltre, tutti gli enormi sforzi che la Società sta ponendo in essere per riportare la Cavese dove le compete".