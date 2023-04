Colpito da un albero durante la potatura, 65enne in ospedale

E' in rianimazione, a seguito di un incidente, un 65enne di Nocera Inferiore. L’episodio si è verificato in via Rullo alle 16 di ieri pomeriggio. Un pensionato stava potando degli alberi in un terreno retrostante la sua abitazione, quando uno degli alberi ha ceduto colpendolo alla testa.

Il fatto

A dare l’allarme i familiari che hanno allertato il 118. Con l’autombulanza dell’emergenza il 65enne è stato trasportato in codice rosso all’ ospedale Umberto I dove ha ricevuto l’assistenza del personale del pronto soccorso. Le sue condizioni sono apparse critiche. Sul posto i carabinieri che hanno condotto le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.