Alloggi Ers in via San Prisco a Nocera, la rettifica chiesta dall'Ordine degli Ingegneri

La Commissione Monitoraggio Bandi dell’Ordine degli ingegneri di Salerno ha chiesto al comune di Nocera Inferiore la rettifica della determinazione relativa alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria connessi alla realizzazione degli alloggi ERS di via San Prisco. La documentazione - secondo il consigliere comunale di Fratelli d'italia, Giuseppe Odoroso - sarebbe "viziata da un’illegittima suddivisione in lotti nell’attività di direzione dei lavori"

Il commento

«Il grossolano errore in merito alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura articolata in lotti funzionali per la realizzazione dei 32 alloggi di edilizia residenziale sociale di via San Prisco è solo l’ultimo di una lunga serie di sviste, se così possono essere definite, che hanno caratterizzato questo primo anno di insediamento portando a disagi e costi evitabili. È surreale che, in aperto contrasto con il codice degli appalti, siano stati previsti, nell’incarico di affidamento, più direttori dei lavori quando è espressamente enunciata l’unicità della figura. Il merito di aver segnalato il vizio va dato al nostro Ordine professionale, quello degli ingegneri di Salerno, che nella sua attività di monitoraggio dei bandi pubblici lo ha rilevato. Il Comune ha dunque dovuto annullare la gara relativa ai lotti 1 e 2. Premesso che uno sbaglio può sempre capitare, ci risulta difficile pensare che nel corso delle attività preliminari di verifica non sia emerso questo errore: sarebbe opportuno porre maggiore attenzione senza peccare di superficialità così da non condannare l’Ente, e quindi i cittadini, a sostenere spese inutili».ha dichiarato Odoroso