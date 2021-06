Occupa alloggio a Nocera abusivamente, denunciato pregiudicato

Un problema non nuovo, questo, nella zona dove risiedono molte famiglia ex terremotate, che avviene in sfregio a chi attende il suo turno in graduatoria.

Occupa alloggio popolare, abusivamente, nella zona di San Prisco a Nocera Inferiore. E' stato denunciato per danneggiamento e occupazione abusiva di alloggio popolare un pregiudicato di Nocera.

I dettagli

La settimana scorsa è stato scoperto dai vigili urbani all'interno di un appartamento, non di sua proprietà. Un problema non nuovo, questo, nella zona dove risiedono molte famiglia ex terremotate, che avviene in sfregio a chi attende il suo turno in graduatoria.