Nocera, iniziati i lavori per la bonifica dell’Alveo Comune

Sono partiti i lavori per ripulire le sponde dalla folta vegetazione nel canale Alveo Comune Nocerino, affluente del fiume Sarno. In azione le ruspe, che giorni fa hanno tagliato i primi ostacoli per far defluire le acque. L’attività si è svolta nel tratto del torrente che lambisce via Pascoli, zona San Mauro. L’intervento rientra nel programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto e rischio idraulico del fiume Sarno varato dalla Regione Campania.

L'intervento

Gli interventi, affidati al Consorzio di Bonifica integrale comprensivo Sarno, sono in parte già stati effettuati a Pagani e San Marzano sul Sarno. L’importo complessivo per i lavori appaltati lo scorso agosto è di 1 milione e 300 mila euro. Sulle sponde del torrente è cresciuta, nel tempo, una folta e rigogliosa vegetazione spontanea che in passato ha provocato l’innalzamento del livello dell’acqua, sino a provocarne la tracimazione. Nelle prossime settimane, secondo quanto annunciato dal sindaco Paolo De Maio, inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza dei punti più critici delle sponde del torrente.