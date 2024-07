Alveo Nocerino e messa in sicurezza, partiti i lavori

Sono cominciati ieri mattina i lavori di messa in sicurezza degli argini dell’Alveo Comune Nocerino, a Nocera Inferiore ad opera del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, individuato dalla Regione Campania come esecutore dell’incarico e, preliminarmente, anche della ricognizione dello stato degli argini.

Gli interventi

Un’attiva che nasce dall’impegno del Sindaco Paolo De Maio, che nel novembre 2023 sollecitò l’istituzione di un tavolo tecnico per ottenere una fotografia della condizione degli argini, prevenendo il rischio inondazioni. L’azione è stata sostenuta dai colleghi Sindaci dei Comuni bagnati dal canale del fiume Sarno e accolta dalla Regione Campania – in particolare dalla Commissione Ambiente e dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola – che, ravvisandone l’urgenza e l’importanza, ha stanziato fondi per gli interventi, investendo del compito il Consorzio di Bonifica. Si tratta di un intervento straordinario di pulizia della vegetazione, dragaggio e messa in sicurezza degli argini, che proseguirà in via Sant’Anna, a San Mauro, fino ai confini con la città di Pagani. Il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori è di un mese. «Sono cominciati i lavori di messa in sicurezza degli argini che attendevamo con ansia, mai eseguiti prima. Ringrazio i colleghi Sindaci che hanno seguito, insieme a me, con convinzione la questione; e la Regione Campania per aver compreso le nostre preoccupazioni, dando un profilo operativo alle attività urgenti da realizzare» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.