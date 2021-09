Bimbo di un anno giunge in ospedale con tracce di droga nell'urina: s'indaga

Era arrivato in ospedale con delle convulsioni, ma i farmaci non avevano sortito effetto. Ulteriori analisi hanno evidenziato, invece, tracce di sostanze stupefacenti nell'urina. Questo quanto scoperto in un bimbo di 1 anno, giunto sabato scorso all'ospedale di Nocera Inferiore. Figlio ultimo di una coppia di Angri (sette in tutto i figli), il bimbo si trova ricoverato a Nocera Inferiore, con le condizioni che sono in miglioramento

L'inchiesta

L'ospedale, una volta accertato ciò, ha segnalato la circostanza ai servizi sociali e ai carabinieri, che si sono attivati per una serie di accertamenti di natura investigativa. Il padre - stando a notizie che andranno poi verificate anche dalla Procura - avrebbe problemi di tossicodipenza. Da stabilire, ora, in che modo il bimbo possa aver ingerito quelle sostanze stupefacenti.