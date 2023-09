Soccorso animali, servizi veterinari dell'Asl assenti di notte e durante le feste

Animali feriti in strada e mancata reperibilità dell'Asl. L'avvocato Anna Panariti, a Nocera Inferiore, denuncia il potenziale disservizio in relazione al servizio veterinario dell'Asl e agli orari di reperibilità, specie nella fascia notturna e festiva

La denuncia

In una nota, il legale spiega che "i servizi veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale ferito non di proprietà. Purtroppo accade spesso di contattare il numero 800178400 e di non trovare risposta alcuna o addirittura di ascoltare il messaggio vocale che indica che il numero è inesistente. Ormai è ricorrente questa situazione incresciosa e pregiudizievole per animali randagi feriti in strada”.