Nocera, antenne sul castello del Parco: inizia una prima rimozione

Diminuiscono le antenne sul castello del Parco. A Nocera Inferiore sono iniziati i lavori di rimozione degli apparati ricetrasmittenti che "deturpavano" la torre Normanna. Lo ha comunicato l'assessorato ai lavori pubblici del comune di Nocera

Il caso

La questione era stata sollevata dal consigliere d'opposizione Tonia Lanzetta, che aveva segnalato violazioni di norme di tutela paesaggistica di un bene storico culturale. Il Comune ha fatto sapere che per le antenne necessarie per lo svolgimento del servizio di pubblica utilità si troverà un'altra area di trasmissione, dato che le stesse risultano utili per i servizi di protezione civile e polizia locale