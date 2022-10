Coifim intitolato a Antonio Comitino: gli orari della cerimonia e la targa nel suo ricordo

Il centro servizi del Coifim intitolato ad Antonio Comitino. E' prevista per domani, alle ore 10.30, il momento in cui l'amministrazione comunale apporrà una targa commemorativa in memoria del compianto imprenditore nocerino, titolare della Starpur, scomparso prematuramente durante la prima ondata pandemica.

Il ricordo

“Questa intitolazione - ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio - vuole essere un segno tangibile di una memoria che vogliamo custodire, quella di un uomo legato alla città di Nocera e alla sua storia, sempre dedito alla crescita produttiva del territorio. Un esempio che non vogliamo dimenticare” L’intitolazione del Coifim è stata fortemente voluta dall’intera amministrazione comunale e dal Consorzio Imprese di Fosso Imperatore. Oltre ai familiari di Antonio Comitino, saranno presenti il sindaco De Maio e il presidente del Coifim Alfonso Vicidomini.