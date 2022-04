Spacciava cocaina e hashish dai domiciliari: arrestato 26enne a Nocera

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Nocera, insieme agli agenti della Squadra Mobile, hanno controllato un giovane di 26 anni del posto, con precedenti specifici e sottoposto agli arresti domiciliari, perché già accusato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Il blitz

Verificato che l’uomo si trovava effettivamente in casa, gli agenti sono stati attirati dal forte odore di hashish proveniente dall’abitazione, per cui hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Così, hanno scoperto che il 26enne custodiva all’interno della cassaforte 110 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, un bilancino elettronico e altro materiale solitamente utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 100 euro.Per questo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rinchiuso nel carcere di Poggioreale.