Sorpreso con la cocaina sullo scooter: arrestato 42enne a Nocera

Un 42enne di Nocera Inferiore è stato arrestato perché trovato, a bordo di uno scooter, con 35 grammi di cocaina indosso. A fermarlo e perquisirlo sono stati i carabinieri.

La denuncia

E’ stato, inoltre, denunciato per lo stesso reato, il passeggero del motociclo. L'Autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.