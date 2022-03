Evade dai domiciliari per farsi arrestare: non sopporta più la compagna

Evade dai domiciliari perchè non sopporta più la compagna, da Mondragone va fino a Nocera Inferiore. Protagonista un 60enne, già sottoposto a domiciliari per accuse precedenti, arrestato dai carabinieri della stazione per evasione della misura cautelare

Il fatto

L'uomo aveva spiegato ai militari di non reggere più la convivenza con la compagna, arrivando a consegnarsi spontaneamente ai carabinieri per farsi arrestare, data l'evasione dai domicilari, viaggiando da Mondragone fino a Nocera Inferiore. L'uomo comparirà dinanzi al tribunale, ora, per la direttissima