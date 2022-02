Corre con l'auto facendo zig zag, poi picchia un carabiniere: arrestato 41enne a Nocera

Momenti di tensione, nella notte tra venerdì e sabato, Nocera Inferiore, dove un uomo di 41 anni ha seminato il panico lungo le strade in pieno centro.

L'arresto

In particolare, il 41enne, che sarebbe stato sotto effetto dell’alcol, ha iniziato a guidare la sua automobile facendo zig zag lungo la centralissima via Atzori incurante della presenza dei pedoni. A fermarlo è stata una gazzella dei carabinieri, uno dei quali è stato aggredito dal conducente della vettura. Il militare si è recato in ospedale per le medicazioni del caso: la prognosi è stata di dieci giorni. Intanto, l’uomo, avente gà precedenti penali a suo carico, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.