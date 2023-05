Asilo comunale, aperte le nuove iscrizioni a Nocera Inferiore

Sono aperte le iscrizioni all’Asilo nido comunale “San Francesco” di Nocera Inferiore: dal 19 maggio fino al 19 giugno, le famiglie potranno candidarsi per l’inserimento di bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi nella struttura comunale dedicata alla prima infanzia.

Le info utili

Sono sessanta i posti disponibili per l’anno scolastico 2023/2024, dieci in più rispetto allo scorso anno. La richiesta di ammissione andrà prodotta su apposito modello, disponibile presso l’Asilo nido comunale “S. Francesco”, sito in via Paolo Giovio 23, ed anche scaricabile dal sito internet del Comune, La richiesta di ammissione potrà essere consegnata a mano, in orario di apertura al pubblico, all’Ufficio Protocollo del Comune o presso l’Asilo nido comunale S. Francesco. In caso di spedizione postale, farà fede il timbro postale. La domanda potrà altresì essere inviata all’indirizzo di posta certificata: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it Il servizio di Asilo nido è a domanda individuale con contribuzione da parte dell’utente. I criteri per la contribuzione prevedono il pagamento di una retta determinata in relazione ai redditi del nucleo familiare. Per tale motivo, alla domanda dovrà essere allegata, oltre alla copia della carta d’identità del richiedente, l’attestazione ISEE corrente con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).