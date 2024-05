Carenza di personale e problemi strutturali, nuova astensione dei penalisti

Nuova astensione, dal 24 al 31 maggio prossimi, per gli avvocati al tribunale di Nocera Inferiore. Lo ha deciso la Camera penale. La decisione è legata alle oramai note criticità, verso le quali non sono state ancora adottate soluzione richieste oramai da anni.

L'astensione

Si va dalle note carenze di organico nella pianta organica al numero enorme di udienze, al giorno, nonostante i protocolli. Per poi passare alle carenze in termini strutturali presso le singole palazzine della cittadella giudiziaria e alla mancata assegnazione agli uffici dell’Uepe di uno spazio all’interno del tribunale, inesistenza di uno spazio per la realizzazione di una stanza Tiap da destinare agli avvocati e, non da ultimo, la mancata individuazione di uno spazio in cui consentire ai penalisti di avere una sede associativa. Tutti aspetti che hanno inevitabilmente una ricaduta sulla qualità del servizio offerti ai cittadini, come più volte denunciato dai penalisti.