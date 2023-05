Atti osceni a due passi da una scuola, denunciato 50enne

È stato notato dinanzi una scuola, all'orario d'ingresso, mentre si toccava le parti intime. Per lui è scattata la denuncia a piede libero dopo intervento della polizia muniicpale di Nocera Inferiore.

Il fatto

L'episodio si è registrato questa mattina, nella zona Cicalesi. Alcuni passanti hanno allertato i vigili. Gli agenti, giunti sul posto, hanno colto in flagrante l'uomo, residente a Sarno. È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.