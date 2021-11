Nocera Inferiore, riprese le attività ludico-ricreative nei Centri per i minori

Dal 15 ottobre con la ripresa della didattica in presenza, sono state riattivate anche le attività ludico ricreative ed educative dei Centri dei minori di competenza del Comune di Nocera Inferiore.

Le informazioni

Le attività si svolgono presso alcuni locali messi a disposizione dalla dirigente della scuola Madre Teresa di Calcutta, nel Rione Montevescovado e presso il Centro Sociale "A.De Nicola" di via Loria, dove si sono rese disponibili delle stanze occupate precedentemente da associazioni di volontariato. Il servizio è stato affidato alle Cooperative: Giovanile, Emora ed Ambiente e Cultura. Le attività dei Centri per i minori, hanno l’ obiettivo di promuovere incontri per sostenere il benessere dei minori e favorire lo sviluppo di competenze relazionali, ludiche e creative in un clima basato sull’accoglienza e l’ascolto. Su impulso dell’ assessorato alle Politiche Sociali, si sta programmando anche la ripresa delle attività del Centro anziani.