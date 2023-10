Auto in fiamme nella periferia di Nocera Inferiore, giorni fa. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto in via Padula, dove le fiamme hanno distrutto un veicolo in sosta. Paura tra i residenti della zona. Il mezzo è stato distrutto del tutto dalle fiamme. Da capire l'origine delle fiamme: si attende il responso dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.