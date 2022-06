Fiamme distruggono auto in sosta, era di un poliziotto in servizio a Nocera

E' andata in fiamme l'auto di un poliziotto di Sarno in forza al commissariato di Nocera Inferiore. Nulla viene escluso. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, a Praia a Mare

L'episodio

Erano da poco trascorse le 15,30, quando a pochi passi dal lungomare di Fiuzzi, in un'area parcheggio confinante con un camping, hanno iniziato a divampare le fiamme. Probabilmente qualcuno ha acceso la sterpaglia con vegetazione vicina. Poi il forte caldo e il vento hanno fatto il resto, raggiungendo l'auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco dopo il sollecito di intervento fatto da alcuni passanti e dagli automobilisti che hanno spostato i loro veicoli, per ragioni di sicurezza. Ad avere la peggio un Caravan e la Nissan di proprietà di un poliziotto di Sarno. Al momento nessuna causa è stata esclusa: dalla pista dell'incendio scoppiato per cause naturali al dolo.