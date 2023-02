Ordine degli avvocati a Nocera, definito l'ufficio di presidenza

Si è ufficialmente definito, giorni fa, l’ufficio di presidenza dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore. In scena la riunione dei nuovi eletti, che hanno ricevuto il testimone dal presidente uscente Guido Casalino.

I nomi

Due i criteri utilizzati per la scelta delle cariche più rappresentative. Il primo è stato quello dei più votati. Il secondo relativo alla disponibilità di tempo per dedicarsi alla difesa e rappresentanza della categoria. Il nuovo presidente sarà Anna Laura De Nicola che, con 988 preferenze personali, è stata indicata alla guida del Consiglio. La vice presidente sarà Barbara Barbato, che aveva raccolto 906 voti personali. Segretario e tesoriere sono rispettivamente Antonio Saverese, settimo degli eletti con 713 preferenze, e William Nocera, quinto degli eletti con 735 preferenze. Gli altri componenti del Consiglio sono: Antonio Torre, Rosalba Belfiore, Matilde Squillante, Caterina Ferrara, Germana Pagano, Gianfranco Ferrajoli, Aniello Capuano, Gianfranco Trotta, Rossella Citro, Maria Cammarano, Vincenzo Sirica, Mario Gallo, Antonio Granato, Guglielmo Mauri, Giovanni Battista Provenza, Francesco Spinelli e Colomba Farina. Tre gli eletti tra i candidati che non facevano parte della lista De Nicola: Ferrajoli e Mauri del gruppo “Avvocati per gli Avvocati” e Spinelli, che correva autonomamente. I 21 eletti resteranno in carica per un quadriennio. L’avvocato De Nicola è la prima presidente donna dell’Ordine degli avvocati nocerino, di cui in passato è stata a lungo segretaria.