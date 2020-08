Sottrae documentazione da un fascicolo, avvocato di Nocera finisce a processo

Finisce a giudizio per furto aggravato un avvocato, che il 4 settembre del 2018, avrebbe sottratto della documentazione da un fascicolo d'ufficio, relativo ad un giudizio civile dinanzi al giudice di Pace di Nocera Inferiore

L'accusa

L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza, dietro denuncia dell'avvocato della parte lesa nel procedimento civile, che aveva riscontrato l'ammanco di documentazione che secondo querela, sarebbe stata presa senza autorizzazione, come previsto dall'ufficio. L'avvocato finito a giudizio con un decreto di citazione diretta risponde di furto ma con l'aggravante di aver agito su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Il processo dinanzi al giudice monocratico partirà il prossimo settembre