Spara con una balestra per difendersi, ferisce giovane. condannato ad un anno

E' stato condannato ad 1 anno di reclusione un uomo di Nocera Inferiore, di 49 anni, che qualche anno fa ferì con un colpo di balestra un ragazzo di 29 anni. L'episodio era figlio di vecchie ruggini tra il proprietario di casa e l'attuale imputato, legato all'abbandono di quest'ultimo del casolare. Quel giorno, i due avrebbero discusso, dopo che quest'ultimo gli aveva intimato di andare via.

Le indagini

Ancor prima, l'uomo aveva allertato i carabinieri per alcuni sospetti legati all'intrusione in casa sua di sconosciuti. E così aveva fatto anche dopo aver discusso con il proprietario, quando nella zona di Fiano, a Nocera Inferiore, aveva visto alcune persone fuori alla sua abitazione. Dopo un'ora, lo avevano raggiunto tre persone, i figli del proprietario e il compagno della ragazza. L'uomo, barricandosi in casa, aveva esploso un colpo con una balestra, ferendo il ragazzo. Quest'ultimo si ritrovò con una frattura alla costola e una lesione al polmone. Il gip riqualificò poi il reato in lesioni.