Nocera, ferisce ragazzo di 29 anni con una balestra: arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 47 anni è finito agli arresti domiciliari per tentato omicidio. Lunedì sera, ha ferito con una balestra un ragazzo di 29 anni. Sullo sfondo dell'episodio, c'è una lite tra l'indagato e il proprietario di un casolare, all'interno del quale l'uomo viveva dietro concessione proprio del secondo. I due avrebbero discusso, che pare gli avrebbe intimato di andare via.

Le indagini

Ancor prima, l'uomo aveva allertato i carabinieri per alcuni sospetti legati all'intrusione in casa sua di sconosciuti. E così aveva fatto anche dopo aver discusso con il proprietario, quando nella zona di Fiano, a Nocera Inferiore, aveva visto alcune persone fuori alla sua abitazione. Dopo un'ora, lo avevano raggiunto tre persone, i figli del proprietario e il compagno della ragazza. L'uomo, barricandosi in casa, avrebbe a quel punto esploso un colpo con una balestra, ferendo il ragazzo. Quest'ultimo si trova in ospedale, in prognosi riservata. Sull'episodio continuano le indagini dei carabinieri di Nocera Inferiore.