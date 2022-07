Piano Neet, lavoro ai giovani: il comune di Nocera Inferiore tra i beneficiari

Nuove opportunità di crescita e formazione per i giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro. La svolta è rappresentata dal Piano Neet, una manovra del Governo che punta a ridurre le alte percentuali di giovani che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Il Comune di Nocera Inferiore è riuscito ad entrare nell’elenco dei Comuni ammessi al percorso di formazione e accompagnamento previsto dal Neet. Lo scorso 6 luglio l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha reso noto le graduatorie.

I dettagli

Il percorso di formazione e accompagnamento servirà a condividere metodologie applicabili per accrescere le competenze specifiche interne, spendibili anche nell’attuale contesto legato alle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune aveva aderito all’iniziativa con una delibera di Giunta dello scorso maggio, su iniziativa degli assessorati alla Politiche giovanili e Politiche sociali. Sono oltre tre milioni i giovani nella fascia d’età 14-34 anni che risultano inattivi, con il meridione che fa registrare percentuali preoccupanti. “Un’opportunità da cogliere – si legge nella nota diramata dal Comune – che conferma impegno dell’amministrazione per lo sviluppo delle Politiche giovanili”. Al termine del percorso formativo, il Comune potrà partecipare a un successivo avviso pubblico, volto a finanziare specifiche proposte progettuali.