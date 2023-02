Nocera inferiore, pronta l'inaugurazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

I beni di via Astuti n.105 e di via Fucilari n.72, a Nocera Inferiore, confiscati alla criminalità organizzata, saranno riconsegnati alla collettività. Si tratta di immobili riconvertiti a finalità sociali grazie agli interventi a valere sul POR Campania FESR 2014/2020.

I beni

In particolare, le due unità abitative di via Fucilari saranno adibite per soddisfare l’emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni di disagio. Invece, l’immobile di via Astuti sarà destinato all’accoglienza di donne vittime di violenza di genere che necessitano di protezione, in affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica a soggetti del Terzo Settore. La cerimonia del taglio del nastro avrà luogo giovedì 9 febbraio, alle ore 11.00, presso l’immobile di via Astuti n.105 (Parco di Luggo). Interverranno: il Prefetto di Salerno, Francesco Russo; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore; il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.

La cerimonia

Saranno presenti alla cerimonia: il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, Leonida Primicerio; il Vicequestore del Commissariato di Nocera Inferiore, Aniello Ingenito; il Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, con il colonnello Rosario Di Gangi, Comandante del Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, col. Oriol De Luca, con il capitano Luigi Junior Sepe, Comandante della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore; il presidente del Presidio Libera “J.E. Masslo” di Nocera Inferiore, Antonio Battipaglia. Parteciperà all’evento anche una rappresentanza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

«Il recupero e la riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata sono il segno tangibile del lavoro dello Stato e delle istituzioni. Un impegno che in questa città è nato con la precedente Amministrazione e che oggi prosegue con la stessa tenacia. La cerimonia di giovedì sarà l’occasione per ribadire i principi di legalità ed ordine pubblico, valori che animano quotidianamente l’azione sul territorio condivisa con le altre istituzioni e le forze dell’ordine che saranno presenti al nostro fianco per il taglio del nastro» dichiara il sindaco Paolo De Maio.