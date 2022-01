Nocera Inferiore, consegnava cocaina in bicicletta: condannato a 8 mesi

Otto mesi di reclusione per possesso di droga destinata allo spaccio: così il giudice ha chiuso il prosieguo della direttissima a carico di un nocerino, C.T. , 33enne sorpreso dai carabinieri in possesso di alcune dosi di cocaina detenuta nella propria abitazione lo scorso novembre, col materiale rinvenuto nella stanza da bagno insieme ad un bilancio di precisione.

La condanna

Il giovane era stato arrestato in flagranza e processato per direttissima con successiva scarcerazione e divieto di dimora a Nocera Inferiore. Ora è libero da ogni misura. L’operazione cominciò da un controllo in strada, con l'uomo fermato in sella ad una bicicletta elettrica in possesso di una dose di droga per la consegna. I militari avevano allargato il controllo alla sua abitazione individuando il resto della base di rivendita, fino all’arresto con contestuale sequestro di droga e materiale di raccordo. Due settimane prima dell’arresto, lo stesso imputato, volto noto alle forze dell’ordine, era stato fermato e trovato in possesso di otto bussolotti di cocaina, beccando una denuncia a piede libero. L'uomo aveva provato a disfarsi del materiale illecito, aprendo in ritardo la porta, ma i poliziotti trovarono un bilancino di precisione con materiale plastico ritagliato, un cucchiaino da caffè e ovunque resti di polvere bianca sparsi, chiare tracce di lavoro di preparazione di stupefacenti. Le ricerche registrarono tracce di droga nelle acque stagnanti del water, con ispezione ai tombini delle acque di scarico, rinvenimento di altri sette involucri termosaldati contenenti droga