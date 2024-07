Tenta di rubare una bici, arrestato: finisce fuori dalla Campania

Tenta di rubare una bicicletta, arrestato dalla polizia: finisce fuori dalla regione Campania. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato giorni fa, in pieno centro, dove lo straniero è stato intercettato mentre tentava di rubare una bicicletta.

I fatti

Dinanzi al giudice, l'extracomunitario si è visto convalidare l'arresto per poi tornare in libertà. Non potrà dimorare in regione Campania, secondo il provvedimento del tribunale. L'iter processuale riprenderà a settembre.