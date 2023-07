No a bici e monopattini nelle aree pedonali, l'ordinanza a Nocera per i troppi incidenti

Stop a biciclette, monopattini e hoverboard nelle aree pedonali di Nocera Inferiore. L’amministrazione comunale usa il pugno duro per frenare scorribande di velocipedi elettrici, che molto spesso seminano il panico e creano un pericolo serio ad anziani e più piccoli.

Le nuove regole

Il divieto riguarda piazza Diaz, piazza Amendola, via Lanzara e via Matteotti. Si tratterà di un’area pedonale dove poter passeggiare e trascorrere del tempo, senza il rischio di essere investiti. «Presso tali aree - recita l'ordinanza - si registrano frequenti episodi di transito velocipedi, soprattutto elettrici, atti a determinare potenziale pericolo per la sicurezza dei pedoni». «Una misura che si è resa necessaria per la sicurezza dei pedoni, che devono continuamente schivare mezzi veloci che sfrecciano in aree pedonali. Restituiamo le aree pedonali alla cittadinanza per passeggiare tranquillamente, soprattutto per anziani e bambini», dichiara il sindaco Paolo De Maio. Un provvedimento che, almeno dopo l’annuncio sui social, ha riscosso il consenso di numerosi cittadini. Dall'opposizione ci si augura, invece, che siano presenti telecamere per i controlli ma soprattutto gli agenti della polizia municipale, per non rendere vani i divieti.